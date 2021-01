Sorpresa all'Anconitana: Arcipreti lascia il ruolo di diesse

L'ex Perugia non + più il direttore sportivo dei dorici

Una lettera al presidente Marconi dove ringrazia il club, la piazza ed Ermanno Pieroni che aveva caldeggiato la sua nomina. Alvaro Arcipreti non è più il direttore sportivo dell’Anconitana, storico team marchigiano che milita nel campionato di Eccellenza regionale. L’ex diesse del Perugia ha lasciato a malincuore l’incarico di uomo mercato dei dorici per due motivi. Il primo concerne l’incertezza assoluta sulla ripresa dei campionati in virtù della curva epidemiologica ancora a livelli di rischio, il secondo è determinato da una questione logistica. Arcipreti residente in Umbria a oggi non può passare da una regione all’altra, trovando così difficoltà nel seguire con puntualità la squadra. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta è il suo bilancio ad Ancona prima dello stop forzato causa Covid

