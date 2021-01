Corso in Diritto, Comunicazione e Management dello Sport, ultimi giorni per iscriversi

Lo organizza il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia: inizia il 15 gennaio. Spazio anche agli e-Sports

Ultimi giorni per iscriversi al Corso di Alta Formazione in Diritto, Comunicazione Management dello Sport organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Hook 231 s.r.l. e il Coni. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 gennaio 2021 (entro le ore 13). Il corso è rivolto a studenti universitari e laureati che aspirano alle professioni negli ambiti giuridici, gestionali e di comunicazione nel mondo dello sport. Come consulenti di singoli atleti, di società sportive o enti e federazioni nazionale internazionali.

Tra i docenti: professori universitari, professionisti di fama internazionale, alti dirigenti di federazioni e enti sportivi, magistrati, giuristi dello sport e giornalisti sportivi. In totale i moduli sono 12 di cui 6 di formazione giuridica, 1 di contrattualistica commerciale, 1 di organizzazione eventi, 1 su costruzione impianti sportivi, 2 sulla comunicazione, 1 di e-Sports (settore in enorme espansione dopo il Covid e vicino al riconoscimento Coni). Il corso avrà inizio il 15 gennaio 2021, ha un numero massimo di 35 partecipanti (due posti entro il 7 gennaio sono riservati tramite borse di studio interamente gratuite alla Fondazione Onaosi) e sarà erogato in presenza, compatibilmente con le restrizioni Covid, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di via Pascoli a Perugia, il venerdì pomeriggio e il sabato per l'intera giornata, in due week end al mese da gennaio 2021 a giugno 2021 per un totale di 180 ore di didattica frontale.



