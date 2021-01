Cristiano Ronaldo, due gol e assist in Juve-Udinese: "Iniziato il 2021 nel migliore dei modi". E l'hashtag fa impazzire i tifosi | Foto

03 gennaio 2021 a

Grande inizio di 2021 per Cristiano Ronaldo. Alla prima uscita del nuovo anno, domenica 3 gennaio, CR7 ha firmato una doppietta e un assist nel 4-1 che la Juventus ha rifilato all'Udinese nella gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A. E il fuoriclasse portoghese non ha mancato di sottolineare la sua prestazione e quella della squadra anche su Instagram, dove Ronaldo può contare 251 milioni di followers: "Grandi ragazzi, abbiamo iniziato il 2021 nel migliore dei modi", ha scritto.

Con l'aggiunta dell'immancabile hashtag #finoallafine, un vero e proprio slogan nell'ambiente bianconero e tra i tifosi. Ora lo sguardo è puntato verso mercoledì 6 gennaio, quando per il sedicesimo turno di Serie A ci sarà il big match contro la capolista Milan a San Siro, con fischio d'inizio alle 20,45.

