Juventus-Udinese 4-1, gol e highlights. Ronaldo trascinatore: doppietta e assist per Chiesa. Poi Dybala

La Juventus mantiene il passo delle milanesi, in fuga in testa al campionato, e superano in casa l'Udinese: 4-1. Decisivo, come al solito, Ronaldo autore di una doppietta e di un assist.

I bianconeri faticano nella manovra ed è addirittura l'Udinese a passare in vantaggio con De Paul ma il Var annulla (fallo di mano). Al 31' l'episodio clou del primo tempo: errore grave di De Paul, che riceve la rimessa di Stryger Larsen ma si fa portare via palla da Ramsey, il gallese serve in profondità CR7, che col destro non perdona Musso. Tutto più semplice nella ripresa: Chiesa raddoppia subito (50'), poi Ronaldo cala il tris (70'). In pieno recupero gloria anche per Zeegelaar (90') e infine Dybala (93')

La classifica: Milan 37; Inter 36; Roma 30; Napoli 28; Juventus 27; Sassuolo 26; Atalanta 25; Verona 23; Lazio 22; Benevento 18; Sampdoria 17; Bologna 16; Udinese e Fiorentina 15; Cagliari 14; Parma 12; Torino, Spezia e Genoa 11; Crotone 9.

