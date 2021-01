Nicolò Zaniolo lascia i social, Madalina Ghenea: "Di solito mi fidanzo dopo un anno, non 25 giorni"

03 gennaio 2021 a

Nicolò Zaniolo lascia i social, almeno per il momento. È lo stesso calciatore romanista a renderlo noto attraverso una storia pubblicata sull’account della madre Francesca Costa. "Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questa sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account, vi abbraccio...". Firmato Nicolò Zaniolo.

Nicolò Zaniolo, che caos: fidanzato con Madalina Ghenea. Ma l'ex storica Sara Scaperrotta è incinta di lui

Nel frattempo, anche la modella Madalina Ghenea ha chiarito la sua situazione con il calciatore. "Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati. Io di solito mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni.

