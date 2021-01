Benevento-Milan 0-2: gol e highlights. Espulso Tonali, reti di Kessie e Leao

03 gennaio 2021 a

Il Milan non molla l'osso. Batte il Benevento in trasferta (0-2), supera tutti gli imprevisti della gara del Vigorito, e mantiene il primo posto in classifica. A testimonianza che i rossoneri non si trovano in alto per caso.

Il Milan passa in vantaggio dopo 15': rigore realizzato da Kessie (fallo di Tuia su Rebic). Il Benevento però è battagliero e sfiora il palo con Insigne jr che colpisce il palo. Al 33' i rossoneri restano in dieci: viene espulso Tonali. Qui Donnarumma diventa protagonista con un paio di interventi importanti. Poi a inizio ripresa il raddoppio della squadra di Pioli: delizioso pallonetto da posizione impossibile di Leao (49'). Il Benevento ha l'occasione di riaprire la partita ma dal dischetto Caprari calcia fuori. Nel finale prima Calhanoglu e poi Kessie colpiscono il palo.

