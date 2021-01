Coppa America, il calendario della Prada Cup. Luna Rossa, American Magic e Ineos in acqua dal 15 gennaio

03 gennaio 2021 a

a

a

Per gli appassionati di vela è scattato il conto alla rovescia per l'inizio della Prada Cup. Il torneo di selezione tra gli sfidanti (i challenger Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic ed Ineos Team UK), mette un palio un posto per il Match, l'atto finale della Coppa America contro il defender, il Team New Zealand. La storica competizione tra i fuoriclasse della vela è arrivata all'edizione numero 36. I kiwi, padroni di casa, proveranno a difendere il titolo a partire dal 6 marzo nella serie finale di regate (13 prove). Le regate della Prada Cup, così come quelle della Coppa America, verranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e su Sky Sport (che avrà un canale dedicato per la manifestazione). In streaming invece l'evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. Il calendario della Prada Cup prevede i quattro Round Robin dal 15 al 24 gennaio a Auckland, in Nuova Zelanda, e raggiungerà la finale la squadra con il punteggio più alto mentre gli altri due team si sfideranno in semifinale, sette regate, dal 29 gennaio al 2 febbraio. La vincente di questa serie sfiderà la prima classificata del Round Robin nella finale della Prada Cup, al meglio di 13 regate, prevista dal 13 al 22 febbraio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.