Juventus-Udinese: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

La Juventus è chiamata a tenere il passo di Milan, Inter e Roma nel posticipo della prima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Pirlo ospita l'Udinese a Torino e il tecnico dei padroni di casa deve fare a meno di Morata non convocato a causa di un infortunio muscolare (risentimento alla coscia). Spazio dunque a Dybala al fianco di Ronaldo, titolare anche Ramsey e Kulusevski. Nell'Udinese c'è l'uomo mercato De Paul. Fischio d'inizio alle ore 20,45. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn (tramite App o sul canale 209 di Sky per chi ha sottoscritto l'opzione apposita).

Le probabili formazioni. JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Kulusevski, McKennie, Bentancur, Alex Sandro; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All. Gotti.

