Genoa-Lazio 1-1, gol e highlights. Destro risponde al rigore di Immobile

03 gennaio 2021 a

a

a

La Lazio non decolla in campionato neanche nel 2021. I biancocelesti vanno in vantaggio ma si fanno acciuffare dal Genoa: 1-1. Così la squadra di Simone Inzaghi vede allontanarsi le prime posizioni che valgono la zona Champions.

​

Lazio subito avanti grazie a un rigore segnato da Immobile dopo 15' e fischiato per fallo su Milinkovic Savic dopo l'intervento, decisivo, del Var. Qui i biancocelesti hanno la colpa di fare tanto possesso palla senza trovare il raddoppio. Nella ripresa infatti il Genoa trova il guizzo giusto in contropiede: fa tutto Shomurodov, Destro poi deposita in rete (58'). Poi entrambe le formazioni hanno l'occasione per vincere ma non sono precise.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.