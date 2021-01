Atalanta-Sassuolo 5-1, gol e highlights. Doppietta di Zapata, a segno anche Pessina, Gosens e Muriel

03 gennaio 2021 a

L'Atalanta prova a mettersi alle spalle il caso Gomez ripartendo con una goleada. La squadra di Gasperini travolge infatti il Sassuolo 5-1 e si rilancia anche in classifica.

Dea subito avanti con un gol di Zapata dopo appena 11': il colombiano vince il contrasto con Chiriches e buca Consigli. Il Sassuolo prova a reagire ma l'Atalanta è un tornado, crea occasioni a ripetizione (colpisce anche un palo) e nel finale di frazione raddoppia con Pessina bravo a inserirsi e sfruttare l'assist di Ilicic (45'). Nel secondo tempo i bergamaschi dilagano: Zapata cala il tris sfruttando l'assist di tacco di Freuler (49'), poi Gosens fa poker (57') e alla festa del gol partecipa anche Muriel che a tu per tu con Consigli non sbaglia (67'). Poi il gol degli emiliani con Chiriches in mischia (75').

