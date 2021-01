Inter-Crotone 6-2, gol e highlights: Zanellato illude i calabresi, poi tripletta di Lautaro. Lukaku, rete e infortunio | Video

03 gennaio 2021 a

a

a

Ottava vittoria consecutiva per l'Inter, che batte 6-2 il Crotone nel lunch match di domenica 3 gennaio della 15esima giornata di Serie A disputato a San Siro. Per i nerazzurri in gol Lautaro Martinez autore di una tripletta al 20’, 57’, e 78’, Marrone al 31’ con un’autorete, Lukaku al 64’, Hakimi all’87’. Per i calabresi a segno Zanellato al 12’ per il vantaggio momentaneo della squadra di Stroppa (0-1) e Golemic al 36’ su rigore per il provvisorio 2-2.

Poi nella ripresa la squadra di Conte si è letteralmente scatenata. Da segnalare una contrattura alla coscia destra rimediata da Lukaku, che lo mette in dubbio per la sua convocazione nel prossimo turno contro la Samp a Marassi mercoledì 6 gennaio. In classifica i nerazzurri salgono a 36 punti, mentre i pitagorici restano fermi a quota 9.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.