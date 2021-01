Gomez, l'indiscrezione di Moggi: va all'Inter. E il Papu si allena da solo mentre l'Atalanta sta per giocare con il Sassuolo

03 gennaio 2021 a

a

a

Sempre più separati Papu Gomez e l'Atalanta. Gasperini non ha convocato l'argentino per la prima partita del 2021, Atalanta-Sassuolo. D'altronde, come riporta la Gazzetta dello Sport, da mercoledì il Papu si allena in disparte a Zingonia e a orari completamente diversi da quelli dei compagni. E nell'ultima storia su Instagram ha pubblicato proprio una foto di fine allenamento prima della doccia, mentre la squadra tra poco scenderà in campo per la partita.

Atalanta, furia Gomez su Instagram. Ai tifosi: "Quando me ne andrò si saprà tutta la verità"

Su liberoquotidiano.it Luciano Moggi rivela il futuro di Gomez: l'argentino, secondo l'indiscrezione dell'ex dirigente di Torino, Napoli e Juventus, andrà all'Inter per rimpiazzare Eriksen. Conte infatti lo ritiene più propedeutico del danese alle esigenze del gioco interista.

