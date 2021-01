Romelu Lukaku e l'infanzia difficile: "Ho visto mia mamma in lacrime mescolare l'acqua con il latte per farlo durare di più"

03 gennaio 2021 a

a

a

Romelu Lukaku è uno dei centravanti più forti in Europa ed è alla sua seconda stagione nell'Inter. Nato ad Anversa (Belgio) il 13 maggio del 1993, si sa pochissimo sulla sua vita sentimentale, si sa soltanto che ha un figlio, Romeo.

Paolo Di Canio: "Lukaku non è come Ibrahimovic o Ronaldo, con lui non parti da 1-0". Accuse di razzismo sui social | Foto

E' molto legato alla madre Adolphine, a cui spesso dedica i gol. Romelu ha vissuto una infanzia difficile, fatta di povertà e sacrifici. "Vidi mia madre piangere mentre mescolava il latte con l'acqua, per farlo durare di più. Capii che avevamo toccato il fondo", ha affermato Lukaku in una vecchia intervista. Da lì la svolta nella sua mentalità, fino alla consacrazione da giocatore. Lukaku inoltre parla in maniera fluente sette lingue: l’inglese, lo spagnolo, il tedesco, l’olandese, il francese, il portoghese e la lingua lingala, originaria del suo Paese d’origine, il Congo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.