Nicolò Zaniolo umiliato da Madalina Ghenea: "L'ho incontrato solo una volta". E coinvolge i suoi avvocati

La telenovela tra Nicolò Zaniolo, l'ex compagna Sara Scaperrotta (ora incinta) e la nuova fidanzata (Madalina Ghenea) si arricchisce di un nuovo capitolo. Sabato 2 gennaio l'intervento della madre del giocatore della Roma ("Non condividiamo la storia tra Nicolò e la Ghenea, è poco più piccola di me"), domenica 3 l'attrice rumena ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti, con il coinvolgimento dello studio legale Bernardini De Pace. "Cari tutti, in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza. La mia verità? Eccola in un comunicato che non lascia spazio ad interpretazioni - ha scritto -. Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 anni mi sono state spesso attribuite delle relazioni che non ho mai avuto e non ho mai rilasciato dichiarazioni perché ho sempre preferito parlare e far parlare del mio lavoro, dei miei progetti, dei miei sogni e dei miei valori".

La Ghenea poi prosegue: "Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste. Gestisco da sola la mia vita e quella della mia famiglia: la mia passione per il mondo dell’arte, la fotografia e il cinema è diventata il mio lavoro: grazie a questo, al mio percorso professionale, alle mie scelte lavorative e al mio impegno sono una donna indipendente e sono fiera di esserlo - ha spiegato -. Mi fa sorridere pensare che le donne debbano sempre essere viste come in cerca di marito, come se non abbiano valore già da sole. A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia". Nel comunicato scritto tramite gli avvocati, Madalina Ghenea chiarisce come non ci sia nessuna relazione tra lei e Zaniolo e che i due si siano incontrati soltanto una volta.

