Inter-Crotone: le probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Conte rilancia Vidal

03 gennaio 2021 a

a

a

Torna in campo la Serie A di calcio e la prima partita del 2021 è - oggi domenica 3 gennaio 2021 - a San Siro tra Inter e Crotone. I nerazzurri di Antonio Conte hanno subito l'occasione per sorpassare, almeno per qualche ora, i cugini del Milan salendo in testa alla classifica e mettendogli un po' di pressione. Tra i nerazzurri torna titolare Vidal. Fischio d'inizio alle ore 12,30, diretta tv su Sky.

Torna la Serie A, le partite tutte di domenica: l'orario e come vederle in tv

Le probabili formazioni: INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Zenalleto, Molina, Reca; Messias, Simy.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.