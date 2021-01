Tennis, ecco il primo campo di Padel del Trasimeno

E' stato realizzato a Magione nella zona della cittadella sportiva

Realizzato a Magione, per iniziativa di privati, il primo campo per il gioco del Padel del Trasimeno. Il nuovo campo è stato realizzato nella zona della cittadella sportiva del capoluogo in particolare nell’area dove sono i campi da tennis. “La società sportiva che li gestisce – spiega Matteo Gori che insieme a Paolo Poggioni per conto di Magione Padel Club ha investito sul progetto– di cui Rugelli è presidente ha, tra i vari compiti previsti dalla convenzione con il Comune di Magione, quello del miglioramento della struttura. Da qui l’idea di ampliare l’offerta con una disciplina sportiva che potesse consentire a più gente possibile di accedervi. Un’idea che si è dimostrata vincente visto che dal momento in cui abbiamo iniziato ad aprire le prenotazioni abbiamo avuto una grande risposta sia dal nostro territorio sia dal perugino che dalla vicina Toscana anche perché in questo momento in cui non è possibile praticare sport di gruppo il padel consente di poter fare attività fisica in un contesto sicuro dal punto di vista sanitario”. “Quello che crea grande suggestione – prosegue – è anche il fatto che si tratta di un campo super panoramico, costruito con gli standard di quelli professionistici, in cui le pareti laterali sono realizzate con materiale trasparente dando una visuale perfetta all’esterno mentre il tappeto è testurizzato quindi di alta qualità. Tra i nostri obiettivi c’è quello di crearne un altro a breve ma intanto miglioreremo il verde intorno e aspettiamo che passi questo momento di emergenza per poter fare l’inaugurazione ufficiale insieme all’amministrazione pubblica , l’ing Maurizio Fazi ed in particolare gli assessori Massimo Ollieri, lavori pubblici, e Massimo Lagetti, vicesindaco con delega allo sport che, per quello che gli compete ci hanno appoggiato in questo progetto e il responsabile dell’area lavori pubblici, ingegnere Maurizio Fazi”. I campi possono essere prenotati online tramite l’app SportClubby è inoltre possibile prendere lezioni e affittare o acquistare nel piccolo corner shop interno alla struttura il materiale sportivo.

