Serie A, le partite di domenica 3 gennaio 2021: orario e dove vederle

02 gennaio 2021 a

a

a

Riparte la Serie A e lo fa con una domenica, quella di domani 3 gennaio 2021, completamente zeppa di partite come ai vecchi tempi quando si giocava sempre e solo in un giorno solo.

Si inizia alle 12.30 con il lunch match Inter-Crotone (Sky Sport), per poi proseguire con sette partite in contemporanea alle 15: Parma-Torino e Roma-Sampdoria, trasmesse da DAZN, con Cagliari-Napoli, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio, Atalanta-Sassuolo e Spezia-Verona che invece saranno trasmesse da Sky Sport. In serata poi, conclusione affidata a Benevento-Milan (ore 18, Sky Sport) e Juventus-Udinese (ore 20.45 DAZN)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.