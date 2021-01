Nicolò Zaniolo, la madre Francesca sulla fidanzata del figlio Madalina Ghenea: "Sono contro la storia, lei è poco più piccola di me"

02 gennaio 2021 a

Ancora Nicolò Zaniolo al centro della cronaca, non per le gesta in campo, ma per la sua vita privata. Il centrocampista della Roma, convalescente dopo l'infortunio al ginocchio, ha iniziato una relazione con l'attrice rumena Madalina Ghenea, più grande di lui di 12 anni (33 contro 21). La sua ex Sara Scaperrotta tuttavia è rimasta incinta. Zaniolo ha già affermato come si occuperà del figlio con senso di responsabilità, anche se la storia con la madre è finita. Sulla vicenda a Radio Radio è intervenuta la mamma di Zaniolo, Francesca Costa, classe 1978, insieme all'agente del giocatore, Vigorelli.

Nicolò Zaniolo, "cacciata in 24 ore". La zia della ex incinta: "Basta bugie, situazione disumana"

Francesca Costa oltre a esprimere il suo pensiero sulla storia con Sara Scaperrotta, si è avventurata pure in una ammissione contro la nuova relazione intrapresa dal figlio con Madalina Ghenea: "Noi non siamo d’accordo con la relazione che sta avendo con questa donna, che è poco più piccola di me. Cerchiamo in tutti i modi di farlo ragionare, purtroppo è uscita e non possiamo fare nulla", ha spiegato. In realtà sono quasi 10 gli anni (9 per l'esattezza) che dividono la Ghenea con Francesca Costa.

La madre di Zaniolo ha poi aggiunto: "Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera, cerchiamo di seguirlo 24 ore al giorno. Nicolò non è facile da gestire", ha concluso.

