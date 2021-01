Luigi Repace candidato unico alla presidenza del Comitato regionale umbro della Figc

Ha ottenute 153 deleghe. Ecco la nuova squadra del numero del calcio umbro

01 gennaio 2021 a

a

a

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto da Francesco Temperini, Presidente, Paolo Cutini, Vicepresidente, Vincenzo Internò, Componente, riunitosi in data 31 dicembre 2020, in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale; esaminata la documentazione ritualmente depositata dai candidati; verificata la ritualità e la conformità alle vigenti disposizioni dichiara ammissibili le candidature dei sottoelencati nominativi per le rispettive cariche: Per la carica a Presidente del Comitato Regionale Umbria: LUIGI REPACE 153 designazioni valide Per le cariche a Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria: FRANCESCO ALLEGRUCCI 125 designazioni valide SALVATORE AVOLA 125 designazioni valide CARLO EMILI 126 designazioni valide MARCO GIOVAGNOLA 125 designazioni valide GIAMPIERO MICCIANI 126 designazioni valide DANILO PACIOTTI 125 designazioni valide CLAUDIO TOMASSUCCI 125 designazioni valide PIERO VICARONI 125 designazioni valide Per le cariche a Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Umbria: MARCO GRANOCCHIA RANOCCHIA 139 designazioni valide ALESSIO MANCINI 139 designazioni valide RICCARDO NICOLINI 139 designazioni valide ROBERTO RAMINELLI 141 designazioni valide MASSIMO SORCI 139 designazioni valide. Per le cariche a Delegato Assembleare L.N.D. del Comitato Regionale Umbria: VALTER BOSCHETTI 139 designazioni valide ENZO GRAZIANI 139 designazioni valide WALTER PARISSE 139 designazioni valide SILVANO PETTURITI 139 designazioni valide Per la carica a Responsabile Regionale Calcio a Cinque del Comitato Regionale Umbria: SIMONE ORTENZI 19 designazioni valide

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.