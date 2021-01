Volley Superlega, Sirci: "Voglio rivedere i Sirmaniaci al palazzetto"

Il presidente vorrebbe riabbracciare i tifosi nel 2021

Carlo Forciniti 01 gennaio 2021

Un 2021 da sogno. E’ quello che il presidente della Sir, Gino Sirci, augura al mondo della Sir. Ai tifosi, ai giocatori. Lo fa in un video messaggio in cui si congeda dal 2020 che definisce “non molto soddisfacente perché non siamo stati molto insieme. Abbiamo visto le partite senza pubblico, senza sponsor, ci è mancata soprattutto la presenza del bellissimo pubblico del Perugia: i Sirmaniaci che sono il vanto di questa società”. Il patron dei Block Devils, però, guarda avanti. Guarda al futuro con massima fiducia. “Il 2020 può essere seguito da un anno molto migliore, il 2021, un anno in cui spero che la nostra squadra possa vincere, farsi onore e fare felice la moltitudine dei nostri tifosi. Spero di rivedere i Sirmaniaci al palazzetto e vedere il pubblico gioire. Uno dei maggiori motivi per cui un presidente e gli sponsor investono nella pallavolo è la presenza ed il contatto con il pubblico. Mi auguro che nel 2021 staremo sempre insieme a gioire. Auguro un anno di vittorie e di soddisfazioni, dove tutti i sogni di ognuno di voi, di noi e dei nostri giocatori possano essere realizzati. Auguro un 2021 da sogno”.

