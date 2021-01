Napoli, altra tegola su Osimhen: dopo l'infortunio alla spalla adesso è anche positivo al Covid

01 gennaio 2021 a

Altra tegola per Victor Osimhen, il centravanti del Napoli fuori da lungo tempo per un infortunio alla spalla. Il giocatore nigeriano infatti è risultato positivo al Covid, come ha reso noto il Napoli con un comunicato in cui si spiega che il 22enne attaccante è asintomatico e non ha avuto contatti con la squadra.

Questa la nota della società: "La Sscn comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nel pomeriggio di giovedì 31 dicembre al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra". Insomma, i tempi per il rientro in campo del colpo di mercato estivo del club partenopeo si allungano ulteriormente.

