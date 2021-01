Fabio Caressa, tre figli con la moglie Benedetta Parodi: l'inizio dell'amore scoperto da Aldo Biscardi

01 gennaio 2021 a

Fabio Caressa è uno dei telecronisti sportivi più famosi in Italia, e con Beppe Bergomi costituisce la coppia di punta di Sky Sport. Nato nel 1967, per quanto riguarda la sua vita privata, ha sposato nel 1999 Benedetta Parodi. I due sono sempre più innamorati, tanto da aver celebrato il loro matrimonio bis nel 2019, a 20 anni dalle prime nozze. La coppia ha avuto tre figli: Matilde (2002), Diego (2009) ed Eleonora (2004).

Le Iene, scherzo a Fabio Caressa: la figlia ricatta la prof con un video hard. La reazione di lui è imperdibile | VIDEO

La voglia di tornare all'altare con sua moglie è arrivata in modo del tutto naturale, per ribadire una promessa d’amore che supera il tempo e lo spazio (dato che i due sono spesso lontani per lavoro). Curioso soprattutto un aneddoto raccontato dallo stesso Caressa: "Dopo la prima uscita, Aldo Biscardi ci ha incrociato in corridoio - ha rivelato in una vecchia intervista -. Non stavamo chiacchierando, siamo solo passati uno al fianco dell'altro. Dopo un po' mi fa: 'Esci con la Parodina'? Ci aveva visto giusto".

