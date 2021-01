Ternana, il 2021 riparte dai record dei primi mesi di campionato

E' la squadra che ha fatto più punti in serie C, ha segnato più gol e ha vinto di più

Michele Fratto 01 gennaio 2021

È consuetudine tirare le somme e sviscerare i numeri una volta arrivati alla fine o al primo dell’anno. Meglio ancora se lo si fa su quanto costruito dalla Ternana in tre mesi di campionato che difficilmente verranno dimenticati dai tifosi della formazione che veste il rossoverde. Sono numeri da capogiro quelli immagazzinati dalla Ternana in questo avvio di stagione. Uno dopo l’altro, ecco a voi il focus sulle statistiche delle Fere. Con 40 punti conquistati sul campo, la Ternana è la squadra che ne ha raccolti di più in tutta la Lega Pro. Sono 12, invece, le vittorie conseguite, primato condiviso con un’altra capolista della categoria e cioè il Renate. Fatto quaranta ecco il 41, come i gol segnati dall’attacco rossoverde, il migliore in tutta la penisola e, perché no, a oggi il migliore dei massimi campionati europei di calcio (classifica che, ricordiamo, non comprende il campionato olandese). Impossibile mettere, poi, in secondo piano la striscia di 11 vittorie consecutive, statistica mai raccolta nella lunga storia della Ternana che va a pareggiare anche il record “all time” della Lega Pro insieme al Cittadella e alla Reggina. Peccato averla interrotta con un pareggio nell’ultima giornata, ma nulla può togliere la bontà del clamoroso quanto difficile risultato raggiunto. Dei quarantuno gol, ben 17 sono stati messi a segno dalla coppia d’oro Falletti-Partipilo. Nessun tandem offensivo di Lega Pro ha fatto meglio dei due fantasisti. Con 11 gol subiti la Ternana vanta la seconda miglior difesa della categoria dietro al Modena, come seconda è la striscia di 9 “clean sheet” sempre dietro ai canarini di Mignani. Dati passati allo scanner, la Ternana risulta migliore nella media punti in trasferta, 2,71, rispetto a quella casalinga, 2,33, che attesta la media totale a uno strabiliante 2,50 punti guadagnati a ogni allacciata di scarpette. Come la media punti, la Ternana ha segnato di più lontano da Terni (22) rispetto a quando è tra le mura amiche (19), dato che non si allinea nei gol subiti (3 al Liberati, 8 in trasferta). Ultimo ma non per importanza, “last but not least” come usano esprimere oltreoceano, la Ternana è l’unica squadra ancora imbattuta insieme al Milan in tutte le categorie professionistiche italiane. Uno 0 nella casella delle sconfitte che fa stropicciare gli occhi a tifosi e società. Insomma, dopo questo turbinio di numeri da girar la testa occorre fermarsi un secondo per fare mente locale su un piccolo grande dettaglio: quanto fatto sin qui dalla Ternana rappresenta qualcosa di straordinario, che va anche oltre la raccolta di questi fantastici numeri.

