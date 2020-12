Volley, non solo Farinelli: ecco chi sono i tecnici umbri che allenano all'estero

Da Cuccarini a Luca e Alessandro Chiappini senza dimenticare Secchi

Non c'è solo Roberto Farinelli, il coach folignate che presto guiderà in Africa la nazionale del Gambia di volley. Sono tanti i tecnici dell'Umbria che hanno fatto e fanno grandi cose all’estero: Luca Chiappini (che ha fatto grandi cose in Finlandia) e Alessandro Chiappini che allena in Polonia e la Nazionale slovena femminile. Giuseppe Cuccarini ha da poco terminato l’avventura in un club polacco ed ha allenato la selezione femminile israeliana. Umbri d’adozione sono anche Massimo Barbolini (uno dei tecnici più vincenti e con un passato nella nazionale turca e nel Galatasaray) e Luca Secchi, Ct della nazionale femminile albanese. "Spero di ripercorrere almeno in parte la loro carriera”, ha detto Farinelli. La sua, fra pochi mesi vivrà una tappa suggestiva in Gambia. Mica male.

