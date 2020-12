Volley Superlega, ecco come cambia il format ai tempi del coronavirus

Foto: benda

La regular season si chiude il 7 febbraio, nessun rinvio per Covid nei play off, blocco delle retrocessioni

Anno nuovo, Superlega nuova. La corsa per lo scudetto accelera (la fase regolare termina il 7 febbraio) ed è stata cancellata la retrocessione. Cambia anche il regolamento dei play off e non solo. Modifiche rese necessarie per permettere di recuperare le tante partite rinviate per le positività al coronavirus che hanno colpito tante squadre. La capolista Sir Conad Perugia adesso non deve recuperare più gare, ma di sicuro dovrà prepararsi al meglio per il tour de force, visto che di mezzo c’è anche la Champions. Il nuovo “format” del campionato è stato deciso dal Consiglio di amministrazione della Lega. “I recuperi delle gare sono arrivati ad un numero ingestibile”, dice il presidente Massimo Righi, “e con l’attuale planning abbiamo esaurito le date riservate ai recuperi. L’unica possibilità per rendere disponibili altre date per eventuali recuperi è stata quella di intervenire sui turni di campionato di gennaio 2021, coincidenti con le qualificazioni ai campionati Europei. In particolare, non saranno rinviate le partite dei club che hanno propri atleti impegnati nelle qualificazioni ai prossimi Europei (Italia già qualificata con altre 11 nazioni ndr). Saranno aperte le maglie dei play off e in ultimissima istanza, evitiamo che un Club scenda in A2. Infine, per mantenere il livello tecnico del campionato, abbiamo previsto un sistema sanzionatorio per i Club che provvederanno a cedere giocatori”. Secondo il nuovo regolamento, le squadre aventi alcuni dei propri tesserati impegnati in competizioni con le rispettive nazionali di appartenenza dovranno comunque disputare le gare come da calendario. Sarà anticipato il termine della Regular Season al 7 febbraio 2021, per lasciare una zona franca di nove giorni a fine stagione regolare per quei Club che malauguratamente dovessero contrarre il Covid nelle ultime due giornate di Regular Season .

PLAY OFF Novità anche nella formula Play Off. Oltre a non essere consentiti rinvii dei match a causa Covid-19 durante tutto lo svolgimento degli stessi, la scalata verso la finale scudetto, che sarà accessibile a 11 squadre, sarà introdotta da un turno preliminare, preceduto da un periodo di assestamento prima dell’inizio dei play off, al quale parteciperanno le squadre classificate dal 6° al 11° posto con la formula delle 2 partite vinte su tre (gara 1 e 3 in casa della squadra con miglior classifica).

Questi gli accoppiamenti: A: 8° – 9°; B: 7° – 10°; C: 6° – 11°. DATE: 21 e 28 febbraio, 7 marzo 2021

Le squadre classificate dal 1° al 5° posto si incontrano con le tre vincenti del Turno Preliminare, secondo la formula delle 2 partite vinte su 3 (gara 1 e 3 in casa della squadra con miglior classifica).

Questi gli accoppiamenti: D: 1° – Vincente A; E: 4° – 5°; F: Vincente C – 3°; G: 2° – Vincente B. DATE: 10, 14 e 21 marzo 2021.

Le quattro squadre vincenti i Quarti di Finale si incontrano con la formula delle 3 partite vinte su 5 (gara 1, 3, 5 si disputano in casa della migliore in Regular Season). DATE: 28 e 31 marzo e 4, 7 e 11 aprile 2021. La finale play off sarà al meglio delle 5 gare (gara 1, 3, 5 in casa della migliore in Regular Season). DATE: 14, 18, 21, 24 e 27 aprile 2021.

La squadra classificatasi 12esima al termine della regular season potrà prendere parte al play off 5° posto, insieme alle 3 squadre eliminate dal turno preliminare e le quattro eliminate dai quarti play off scudetto. Le 8 squadre giocheranno un girone all’italiana di 7 giornate, semifinali e finale per l’assegnazione del 5° posto assoluto di campionato, che vale un posto in Europa.

