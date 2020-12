Zlatan Ibrahimovic, l'ultima follia è il tuffo in mutande sulla neve. E più che al Milan lui pensa a Sanremo | Video

30 dicembre 2020 a

a

a

Zlatan Ibrahimovic non smette mai di stupire. Il centravanti del Milan, convalescente dopo il problema muscolare accusato nell'ultima parte del 2020, sarà ospite fisso a Sanremo 2021, come annunciato da Amadeus. Intanto i tifosi rossoneri sperano in un suo pronto rientro. Giusto per non deludere i suoi oltre 46 milioni di followers su Instagram, Ibrahimovic ha pubblicato un video in cui esce in mutande e si tuffa in mezzo alla neve. Una prova per uomini duri.

E chissà se il rientro in campo si avvicini ulteriormente con queste prove ai limiti dell'impossibile. Intanto lui scherza sulla partecipazione al festival: "Zanremo ci siamo, perché Sanremo è Zanremo", ha scritto nella didascalia che accompagna il video. Un festival nel segno di Ibra. Chi l'avrebbe detto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.