Nicolò Zaniolo, che caos: fidanzato con Madalina Ghenea. Ma l'ex storica Sara Scaperrotta è incinta di lui

Nicolò Zaniolo dovrebbe tornare in campo ad aprile con la maglia della Roma, ma al momento di lui si parla soltanto per questioni di gossip. Il giovane talento azzurro, convalescente dopo la rottura del crociato ad agosto con la Nazionale, ha annunciato il suo fidanzamento con la modella e attrice rumena Madalina Ghenea, più grande di lui di 11 anni. Ma ci sarebbe un problema: il settimanale Oggi infatti ha pubblicato una indiscrezione secondo la quale l'ex fidanzata di Zaniolo, Sara Scaperrotta, sarebbe incinta di lui. La sua frase che ha accompagnato quella dell'annuncio del fidanzamento con Madalina: "Mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro", rientra forse in questo ulteriore aspetto.

Il settimanale Oggi infatti ha svelato alcuni particolari: "Fonti attendibili sostengono che Sara ex fidanzata storica di Zaniolo sia incinta del centrocampista giallorosso. Come andrà a finire?", è la domanda finale della rivista. E nella giornata di mercoledì 30 dicembre è arrivata la precisazione dello stesso Zaniolo: "Quando Sara mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire - ha spiegato -. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità".

