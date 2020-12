Mario Balotelli ci mette appena 4 minuti per trovare il primo gol con il Monza: la rete alla Salernitana | Video

30 dicembre 2020 a

Mario Balotelli ha impiegato appena 4 minuti per trovare il suo primo gol con la maglia del Monza, ennesima nuova ripartenza per il giocatore ex tra le altre di Inter e Milan, appena acquistato dal club brianzolo di Berlusconi e Galliani. Il classe 1990 è andato in gol contro la capolista della Serie B, la Salernitana, firmando il momentaneo 1-0 su assist da sinistra di Carlos Augusto.

Una rete comoda comoda a porta vuota, che però sicuramente è servita a Balotelli per dare un impulso importante alla sua nuova avventura. Forse davvero l'ultima chiamata per rientrare a grandi livelli. Il Monza infatti ambisce alla promozione in Serie A.

