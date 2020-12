Juventus, rinnovo del contratto di Dybala a febbraio: cifre milionarie e bonus

29 dicembre 2020 a

a

a

La Juventus offrirà a Paulo Dybala un rinnovo milionario del contratto. Ma solo a febbraio. Lo scrive il sito argentino Olè, secondo cui a mercato chiuso la dirigenza bianconera si siederà a tavolino con il numero 10 argentino e proporrà un accordo da 10 milioni di euro all’anno con la possibilità di aggiungerne altri 2 con una serie di bonus, per altri cinque anni, fino al 2027.

Festival di Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic ospite fisso. L'annuncio di Amadeus, ma come farà a partecipare a Milan-Udinese del 6 marzo?

Le parti dovrebbero iniziare a dialogare a febbraio per via del numero di impegni e di partite in programma a gennaio: gli scontri diretti con Milan e Inter dirette rivali per lo Scudetto, la finale di Supercoppa Italiana (20 gennaio) contro il Napoli. Con l'obiettivo di sistemare tutto prima dell’ottavo di Champions League, contro il Porto, di fine febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.