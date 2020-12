Ternana, chi è campione d'inverno di solito vince

Foto: principi

Negli ultimi tre anni nel girone C della serie C è andata così. Ma per Matera e Casertana è andata diversamente

Dopo 17 turni la Ternana è campione d’inverno grazie al vantaggio di 6 punti sul Bari (incolmabile prima del giro di boa grazie allo scontro diretto vinto a metà novembre al “San Nicola”). Tuttavia dal trend recente del girone C di serie C emergono alcune brusche flessioni a carico di chi domina la prima parte del torneo, flessioni che in qualche caso impediscono la promozione finale. Analizzando quanto accaduto nell’ultimo quinquennio notiamo che l’abbinamento vincente tra dato parziale (primo posto dopo il girone di andata) e dato conclusivo (primo posto a fine campionato) funziona per la Reggina nella passata stagione, per la Juve Stabia in quella precedente e ancora prima per il Catania, mentre si rivela inefficace per il Matera nel 2016-17 e per la Casertana nel 2015-16.

