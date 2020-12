Ibrahimovic, l'attaccante del Milan acquista un bosco di mille ettari per andare a caccia. Gli è costato 3 milioni di euro

28 dicembre 2020 a

La passione di Ibrahmovic per la caccia non conosce limiti. L'attaccante svedese del Milan ha infatti comprato un bosco, nella sua Svezia vicino al confine con la Norvegia, da circa mille ettari - Milanello per fare un paragone si sviluppa su sedici - spendendo una cifra vicino ai 3 milioni di euro.

Il terreno boschivo si trova nella zona di Are, dove Zlatan possiede già una villa vicino Copperhill Mountain. Qui Ibra ama passare periodi di relax tra caccia e pesca. L'ennesimo investimento dopo la casa sul lago Kälapannsjön e quella di Tvärådalen. Tempo fa l’attaccante del Milan aveva comprato l’isola di Davensö, che si trova a Stoccolma, in mezzo al lago Mälaren.

