Zlatan Ibrahimovic, spunta l'erede. Al Milan potrebbe arrivare Mauro Icardi. Bookmakers quasi sicuri. Ma la Juve...

E se Mauro Icardi fosse davvero l'erede di Zlatan Ibrahimovic? Se la prossima stagione vestisse la maglia rossonera? Le indiscrezioni su un possibile passaggio dell'attaccante dal Paris Saint Germain al Milan, sono sempre più insistenti. La conferma arriva anche dai bookmakers. La possibilità di un ritorno dell'argentino in Italia, sponda Milan, viene valutata uno a cinque dai trader di Sisal Matchpoint. Una quota non bassa come quando un evento è considerato scontato, ma calibrata per una notizia che viene giudicata "possibile". Sarebbe l'ennesimo "tradimento sportivo" dall'Inter al Milan (o viceversa), visto che in maglia nerazzurra l'argentino ha collezionato 124 reti in 219 partite. Ma dietro l'angolo c'è sempre la Juventus, fortemente interessata al giocatore.

