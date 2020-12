Coronavirus volley A femminile, sei atlete della Bartoccini sono guarite

Foto: lollini

Ne resta ancora una positiva al Covid. Il 6 gennaio torna il campionato

Ritorno all’attività per sei atlete su sette della Bartoccini Fortinfissi Perugia risultate positive nei giorni scorsi al COVID-19, per la settima atleta previsto un nuovo tampone nei prossimi giorni. Lunedì pomeriggio le atlete si sono sottoposte ai controlli medico-sportivi presso il centro di Medicina dello Sport di Deruta del dottor Perelli, con lo scopo di ottenere l’idoneità per tornare in campo per il lavoro tecnico già oggi, nella sessione di allenamento pomeridiana in vista della prossima gara, prevista il 6 gennaio 2021 in quel di Busto Arsizio contro la Unet E-Work sperando di recuperare, per l'occasione, tutte le ragazze.

