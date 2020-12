Volley Superlega, Cisterna-Sir 0-3: Perugia passa facile

La squadra di Heynen ora a +10 sulla Lube seconda in classifica

Luca Mercadini 27 dicembre 2020

La Sir Safety Conad dimentica subito l’impasse con la Lube e torna alla vittoria (3-0). Netta e inequivocabile. A Cisterna contro la Top Volley priva del francese Tillie non c’è partita tanto è netto il divario tecnico tra le due squadre. Heynen non ha Russo, sempre ai box, e conferma Atanasijevic nello starting seven. Il primo set dura appena 19 minuti. Netta la supremazia della Sir che chiude subito la pratica sul 25-14 con punto finale di Atanasijevic. Poco cambia nel secondo parziale con Perugia che continua a dominare anche se Cisterna prova una reazione più convinta. Finisce con i laziali fermi a 19 punti su muro vincente di Solè. Più combattuto l’ultimo game dove funziona il muro della Top Volley con la squadra dell’ex Kovac che si porta sul 7-3 a suo favore. La reazione Sir c’è e si concretizza sul 10-9 fino al termine del set e della sfida grazie a un primo tempo di Solè. Perugia approfitta della sosta forzata della Lube e si porta a +10 sui cucinieri secondi in classifica ma con due gare da recuperare. Domenica al PalaBarton c’è Trento.

