Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo è il giocatore del secolo: "Orgoglioso, ma i numeri parlano da soli"

27 dicembre 2020 a

a

a

Ennesimo riconoscimento in carriera per Cristiano Ronaldo. CR7 è il giocatore del secolo. Il portoghese è stato premiato ai Globe Soccer Awards in corso a Dubai. "Bello raggiungere tanti record. Non è facile per così tanti anni ma i numeri parlano da soli. Sono orgoglioso di questi traguardi - ha spiegato - ma senza grandi compagni, club e allenatori non sarebbe stato possibile".

Ronaldo sferza la Juventus dopo il ko con la Fiorentina: "Prestazione scadente"

Ronaldo ha superato Messi e Salah nella graduatoria del premio Migliore del secolo 2001-2020. "Non inseguo i record, sono loro che inseguono me - ha detto CR7 -. È bellissimo. Grazie a tutte le persone che hanno votato per me e un grazie ai miei compagni di squadra, ai club con cui ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici. È un traguardo eccezionale, questo mi dà la motivazione per continuare il mio percorso e spero di essere ancora in grado di giocare ancora per qualche anno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.