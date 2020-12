Ternana, rispunta l'idea Marsura per l'attacco

Già cercato in estate può tornare di moda. La situazione Ferrante

27 dicembre 2020 a

a

a

Per la Ternana potrebbe tornare di attualità l’ipotesi Marsura, accarezzata nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre, nelle battute finali del mercato estivo. Ma il Livorno non intende privarsi del talentuoso (e ambidestro) esterno offensivo di Valdobbiadene (27 anni a fine febbraio, alle spalle 108 gare e 12 reti in B con Modena, Brescia, Venezia, Carpi e Livorno e 74 presenze e 18 gol in C, comprese 12 partite e 3 realizzazioni in questa stagione). Quanto al centravanti massima fiducia in Ferrante, che se pienamente recuperato a livello fisico potrebbe rivelarsi prezioso in zona-gol. In caso contrario servirebbe un’alternativa di lusso a Raiceivic e Vantaggiato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.