Mike Tyson, la sfida lanciata da Vincenzo Cantatore: match a Roma sul ring del Colosseo

Mike Tyson contro Vincenzo Cantatore sul ring di Roma. L'ipotesi è davvero concreta. Cantatore infatti tramite il suo entourage avrebbe contattato l'ex campione del mondo, che avrebbe detto un primo sì alla sfida. Il match si dovrebbe tenere il 17 giugno a Roma, con l'idea di allestire il ring nello scenario suggestivo del Colosseo.

Cantatore ha seguito con attenzione il match d'esibizione di Tyson contro Roy Jones jr finito in parità: "Ho visto Tyson meglio di come mi sarei aspettato - ha commentato -. Porta bene i colpi e fisicamente è già in grande forma". L'obiettivo del pugile leccese non è l'inizio di una seconda carriera. "Salire sul ring contro Mike sarebbe il coronamento di un sogno. Lui è il mio idolo, da quando abbiamo iniziato a lavorare a questo match non penso ad altro", ha affermato Cantatore, 49 anni rispetto ai 54 di Iron Mike. "Quando gli abbiamo proposto Roma - ha aggiunto il pugile italiano - è stato subito entusiasta, del resto come si potrebbe non esserlo? L'idea è di allestire il ring al Colosseo, sarebbe una location da film". Staremo a vedere se il sogno di vedere Tyson combattere al Colosseo possa diventare realtà.

