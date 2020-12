Perugia ,dal mercato spunta il nome di un nuovo attaccante

Per rinforzare l'attacco non c'è solo Simeri: ecco Candellone

L’organico del Grifo è ricco in tutti i reparti e molti dei movimenti in entrata saranno una conseguenza delle operazioni in uscita. Nel pacchetto avanzato, comunque, il club del patron Santopadre andrà a operare un mini-restyling, proprio per garantire a Caserta la possibilità di soluzioni diverse rispetto all’attuale 3-5-2 in fase di possesso palla. Se Simone Simeri (1993) è stato corteggiato in passato e ora sembra in uscita dal Bari, il Grifo guarda in realtà alla società pugliese perché è nata l’idea di portare a Perugia Leonardo Candellone (1997), generoso attaccante scuola Toro, ed ex Gubbio, che in Serie C ha già vissuto una stagione (2018-19) da grande protagonista nel Pordenone di Tesser promosso in Serie B. Nel tandem offensivo di quel 4-3-1-2 diretto in regia da Burrai, Cendellone andò a segno 15 volte in 39 gare per poi maturare anche la scorsa annata in cadetteria (2 reti e 2 assist in 33 presenze). In estate il Napoli ha rilevato il cartellino dell’attaccante poi girato all’'amico' Bari, società sempre di proprietà De Laurentiis. Le difficoltà sono legate proprio all’intreccio tra i vari club con i relativi costi. Dalla parte del decollo dell'operazione c'è invece il fascino della maglia del Grifo, molto gradita all'attaccante. Non è escluso dunque che si creino le condizioni perché l’idea possa trasformarsi in qualcosa di più concreto. Del resto, il mercato invernale deve ancora iniziare.

