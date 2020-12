Premier League, Manchester City-Newcastle 2-0: gol e highlights. Everton al secondo posto

26 dicembre 2020 a

Vittorie di Everton e Manchester City nelle gare valide per la quindicesima giornata di Premier League, giocata nel giorno di Santo Stefano per tutti gli inglesi il boxing day. L’Everton in trasferta si impone sullo Sheffield United per 1-0 con rete di Sigurdsson all’80’. Il Manchester City ha superato il Newcastle per 2-0 con reti di Gundogan al 14’ e Torres al 55’.

L’Everton si posiziona al secondo posto con 29 punti, a due dalla capolista Liverpool (gioca domenica 27 dicembre), il City sale al quinto posto con 26 punti. La classifica: Liverpool 31 punti; Everton 29; Leicester 28; Manchester Utd 27; Manchester City 26; Aston Villa, Tottenham, Chelsea, Southampton 25; West Ham 21; Wolverhampton 20; Crystal Palace, Newcastle 18; Leeds, Arsenal 17; Burnley 13; Brighton 12; Fulham 11; West Bromwich 7; Sheffield Utd 2.

