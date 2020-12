Frosinone-Pordenone, 13 giocatori positivi tra i ciociari: Nesta ha solo 15 atleti a disposizione

26 dicembre 2020 a

a

a

Domani il Frosinone scenderà in campo, contro il Pordenone, con appena 11 giocatori di movimento. Nella lista convocati ci sono anche 4 portieri, tutti gli altri 13 atleti sono positivi al Covid. Record della cadetteria quello del club ciociaro diventato un cluster nelle ultime ore. Prima la positività di 4 atleti, poi nell'ultimo giro di tamponi altri 9 (la comunicazione, clicca qui). Domani il gruppo squadra negativo farà i tamponi prepartita, ma la situazione resta delicatissima. L'ex grifone Alessandro Nesta sta bene, così come il suo vice, il perugino Lorenzo Rubinacci. La partita tra Frosinone e Pordenone, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, è fissata per le ore 15.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.