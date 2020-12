Psg, arriva Pochettino in panchina: ha chiesto Messi per rinforzare la squadra

26 dicembre 2020 a

Dopo l'esonero dell'allenatore tedesco Thomas Tuchel, il Psg deve solo ufficializzare l’arrivo in panchina di Mauricio Pochettino. In Francia si anticipano i dettagli sui piani dell’allenatore argentino per il progetto della sua nuova squadra. Stando al quotidiano Le Parisien, una delle richieste di Pochettino alla dirigenza del PSG sarebbe stata quella di ingaggiare Leo Messi.

L'attaccantr chiuderà il contratto con il Barcellona il 30 giugno e che tra poco potrebbe già dare alcuni inizi sulla sua prossima destinazione e negoziare il futuro. Potrebbe così ricomporre la coppia con Neymar all’ombra della Tour Eiffel ma se l’argentino non rinnoverà col Barcellona, il Manchester City potrebbe avere in Pep Guardiola una carta vincente.

