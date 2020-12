Morto Maksim Tsygalko, lo sconosciuto calciatore divenuto famoso grazie a Championship Manager

26 dicembre 2020 a

a

a

Maksim Tsygalko è morto all'età di 37 anni. L'ex calciatore bielorusso, ai più sconosciuto, era divenuto famoso grazie a Championship Manager (edizione 2001-2002 – oggi noto come Football Manager) che aveva alimentato la fama di atleta virtuale tra i più selezionati e scelti dagli appassionati della piattaforma. Si era ritirato dal calcio a 26 anni per un grave problema all'anca senza lasciare particolare traccia di sé a livello sportivo tanto che in Nazionale aveva registrato solo 2 presenze, per un totale di 68 minuti e 1 gol.

Buffon e le birre regalate da Messi: "Le prendo come un complimento". Anche Storari e Amelia tra i portiere battuti

A 18 anni Tsygalko era considerato un'autentica promessa e all'inizio degli Anni Duemila il suo nome è tra i più ricercati nel famosissimo manageriale di calcio: costava poco e segnava caterve di gol, fino a 100 in una stagione. Tanto che nel 2017 è stato definito il più forte di tutte le serie di Football Manager.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.