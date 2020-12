Birre Budweiser regalate da Messi, Buffon: "Le prendo come un complimento". Chi sono gli altri portieri

Per festeggiare il record di 644 gol con un solo club, l'argentino assieme alla Budweiser ha spedito una bottiglia ad ogni portiere "colpito"

Dopo che Lionel Messi ha battuto il record di Pelè la Budweiser, celebre marchio Usa, ha annunciato di aver spedito a tutti i portieri battuti in carriera dalla Pulce (sono ben 160) una bottiglia personalizzata con l’effige di Messi e il gol di riferimento. Diego Alves è il portiere che ne ha ricevute più di tutti: in 17 partite contro Messi ha subito ben 21 gol e quindi riceverà altrettante birre.

Tra i destinatari anche Buffon: gliene sono arrivate 2. "Bud... grazie per le birre. Lo prendo come un complimento. Congratulazioni a Messi, insieme tante battaglie" ha scritto su Instagram il portiere della Juventus. Ma ci sono altri quattro portieri italiani ad aver ricevuto le birre: si tratta di Abbiati (8), Sorrentino ma anche Amelia e Storari entrambi ex Perugia.

