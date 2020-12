Sir-Lube 2-3, Travica: "Civitanova ha meritato la vittoria"

Foto: testa

Il regista di Perugia: "Hanno attaccato di più, decisivo il finale del secondo set"

“C’è da recriminare per la fine del secondo set”. Dragan Travica non ha dubbi dopo Sir-Lube 2-3. Sa che quanto successo nel finale, quando la Sir “rischiava” di avere la partita in mano, si è rivelato decisivo per il successo dei cucinieri. “Quando si alza il livello delle squadre è normale che ci sia tensione. Bello che capiti anche se non c’è il pubblico. La differenza forse è stata in attacco. Civitanova ha attaccato con più costanza di noi. A parte i lati tecnico-tattici, avevamo la partita in mano fino alla fine del secondo set. Non so lì cosa sia successo: se siamo stati meno bravi noi e più bravi loro. Probabilmente entrambe le cose ma in quella fase è girata la partita. Abbiamo accusato il colpo nel gioco successivo. Ci siamo ripresi nel quarto quando la reazione non è mancata. Dobbiamo lavorare per evitare di prendere un cazzotto per poi reagire. Al tie break è sempre una lotteria. La Lube ha vinto meritatamente. La voglia e la fame di vincere comunque l’abbiamo avuta”.

