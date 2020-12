Gubbio, Torrente guarda al mercato: "La rosa va completata"

Il tecnico dopo la vittoria 1-2 di Mantova: "I migliori vanno confermati"

24 dicembre 2020 a

a

a

“Una vittoria su un campo molto difficile e contro un avversario che è stato giustamente definito dagli addetti ai lavori come la squadra rivelazione del campionato. Devo fare i complimenti alla mia squadra perché ha mantenuto la promessa: voleva vendicare la sconfitta contro il Padova e vendetta c’è stata”. Vincenzo Torrente alla fine è soddisfatto del risultato (Mantova-Gubbio 1-2) ovviamente, ma anche della prestazione della squadra. “Abbiamo giocato un gran primo tempo - ha aggiunto il tecnico di Cetara - e abbiamo sofferto qualche cosa nella ripresa. Ma siamo stati bravi a stringere i denti. Però non ci siamo solo difesi e abbiamo avuto qualche opportunità in partenza per chiudere la partita. Purtroppo abbiamo sbagliato sempre l’ultimo passaggio o siamo andati alle conclusioni in maniera troppo precipitosa. Però sono contento perché abbiamo conquistato davvero una vittoria molto importante. E sono contento anche perché abbiamo ripreso a marciare in maniera positiva sia come risultati che come prestazioni, approccio alla gara, mentalità, spirito di squadra”. Si tornerà in campo a gennaio, mese caratterizzato dalla finestra aperta di mercato. Cosa si aspetta? “Mi aspetto che vengano confermati i nostri calciatori migliori e venga completata la rosa anche in ottica futura e di miglioramento della squadra. In tal senso sono fiducioso e ho molto apprezzato le parole del nostro presidente”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.