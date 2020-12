Gattuso, malattia agli occhi: "Vedo doppio e da un mese non sono più lo stesso". Che cosa è la miastenia

23 dicembre 2020 a

a

a

Un Gennaro Gattuso da libro cuore quello che, nel post partita di Napoli-Torino, si presenta davanti ai media dopo alcune assenze a causa della malattia agli occhi. L'allenatore soffre di miastenia oculare ed è per questo motivo che ultimamente ha sempre una vistosa benda sull’occhio destro e si aiuta indossando degli occhiali. Una malattia che lo ha colpito quando aveva 34 anni e che, ciclicamente, si ripresenta impedendogli di vedere persone e oggetti in modo corretto contemporaneamente con entrambi gli occhi.

Napoli-Torino 1-1, gol e highlights: Insigne salva Gattuso al 92'. Granata all'ultimo posto | Video

"La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura e nascondersi. I ragazzi un po' hanno sofferto, se non sono arrivati i risultati è anche per il mio problema. Ne approfitto per ringraziarli, mi hanno aiutato. Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. È da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. È da un mese che non sono me stesso, vedere doppio è una grossa difficoltà. Altre volte avevo avuto momenti difficili, stavolta è particolarmente difficile: ma l’occhio, tranquilli, andrà a posto" ha raccontato Gattuso - ex Perugia e campione del mondo con la nazionale a Berlino nel 2006 - davanti ai microfoni di Sky.

