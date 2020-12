Roma-Cagliari 3-2, gol e highlights: Veretout, Dzeko e Mancini. Inutile la doppietta di Joao Pedro

23 dicembre 2020 a

La Roma chiude il 2020 con una vittoria: 3-2 al Cagliari che consolida il terzo posto in classifica. Nonostante poco cinismo in attacco - il portiere rossoblù tra i migliori in campo - e qualche sbavatura di troppo in difesa, i giallorossi si prendono tre punti preziosi e si trovano a -7 dal primo posto.

Giallorossi subito avanti con una girata sporca di Veretout (11'). La Roma fallisce più volte il raddoppio e a inizio ripresa Joao Pedro punisce un errore difensivo (59').

Il Cagliari colpisce una traversa, i giallorossi si svegliano e raddoppiano con Dzeko (71') e poi replicano con Mancini di testa (76'). Al 91' il rigore di Joao Pedro ma è troppo tardi per riaprire la partita.

