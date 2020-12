Napoli-Torino 1-1, gol e highlights: Insigne salva Gattuso al 92'. Granata all'ultimo posto | Video

23 dicembre 2020 a

Finisce 1-1 la sfida tra Napoli e Torino al Diego Maradona. La squadra di Gattuso in svantaggio per gran parte del secondo tempo dopo il vantaggio firmato dal granata Izzo al 56’, trova il pareggio grazie a Insigne al 92’. Con questo pari il Napoli si porta a 25 punti in quinta posizione mentre il Torino di Giampaolo sale a 8 punti ma è ultimo in classifica. Il Napoli era a caccia del riscatto dopo le due sconfitte contro Inter e Lazio, ma non riesce a superare il Torino che ha voluto fortemente portare via punti dal Maradona.

I gol nella ripresa. Al 57’ un cross dalla sinistra di Verdi spazzato dalla testa di Petagna, termina a Izzo che con una girata vincente porta in vantaggio il Toro.

Il Napoli cerca il pari in tutti i modi con i granata che arretrano il baricentro e quando la gara stava per chiudersi è arrivata la zampata di Insigne che al 92’ trova il pari: grande assist di prima di Zielinski per Insigne che ha aperto il piatto destro trovando un grande angolo per il gol dell’1-1 finale.

