Milan-Lazio 3-2, gol e highlights: Theo Hernandez nel recupero regala la vittoria ai rossoneri. Pioli rimane primo | Video

Il Milan batte 3-2 la Lazio grazie a un gol in pieno recupero di Theo Hernandez e conserva la vetta della classifica, con un punto di vantaggio sull'Inter. Partita emozionante a San Siro per la quattordicesima giornata di Serie A, l'ultima del 2020.

I rossoneri partono fortissimo e dopo 17' sono già sul 2-0. Prima una rete del ritrovato Rebic al 6', poi il rigore realizzato da Calhanoglu per il raddoppio.

La squadra di Pioli sembra in totale controllo, ma al 28' la Lazio riapre l'incontro con Luis Alberto, il più lesto a ribadire in rete la respinta di Donnarumma sul calcio di rigore tirato da Immobile.

Nella ripresa i biancocelesti insistono e proprio con Immobile, con il sinistro, raggiungono il momentaneo 2-2.

Quando ormai si pensava che la gara dovesse finire in parità, la zuccata di Theo Hernandez al 92' regala ai rossoneri una vittoria pesantissima, che gli consente di rimanere in vetta a quota 34 punti, uno in più dell'Inter.

Si torna in campo per la quindicesima giornata di Serie A il prossimo 3 gennaio 2021.

