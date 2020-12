Superlega, Sir-Lube 2-3: scudetto d'inverno a Civitanova

Finisce al tie break il recupero della decima d'andata dopo 2 ore e 30 minuti

Luca Mercadini 23 dicembre 2020 a

a

a

Finisce al tie break con la Lube che si porta a casa due punti e lo scudetto d'inverno. Non tragga in inganno il +7 della Sir nella classifica generale, al PalaBarton si giocava per il recupero della decima d'andata con la classifica che in quel momento vedeva Perugia avanti di un punto. La vittoria dei cucinieri porta a un vertice diviso a metà tra le due squadre ma con la Lube in vantaggio per la vittoria nello scontro diretto.

Il primo set è degli uomini di Heynen con il muro a tre a mettere il sigillo finale su battuta di Leon (25-22).

Il secondo parziale sembra non finire più. Civitanova pensa di avercela fatta sul 24-22 ma Plotnytskyi in battuta firma la rimonta fino al 30-28 per la squadra di De Giorgi.

Nel terzo game il dominio ospite è evidente fin dall'inizio mentre si scaldano gli animi in campo e l'arbitro estrae un doppio cartellino rosso per Travica e Leal. Finisce 25-18 per i marchigiani.

Bene la Sir nel quarto set dove è decisivo il break con tre ace di Plotnytskyi. L'ultimo punto è di Atanasijevic: 25-18.

Al tie break tanti errori ma la Lube appare più concentrata e si porta a casa due punti e titolo di campione d'inverno: 15-12.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.